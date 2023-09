Puukentsefaliiti on Terviseameti andmetel diagnoositud selle aasta kaheksa kuu jooksul 92 juhul, aasta varem samal ajavahemikul 76 juhul. Puukborrelioosi ehk Lyme´i tõbe on registreeritud sellel aastal 2129, aasta varem 1535. Kõige enam haigestunuid 100 000 elaniku kohta on Saaremaal ja Hiiumaal.