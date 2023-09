Sügis pressib niiskuse ja jahedusega peale ning ehkki kasvuhoone on veel täis rohelisi tomateid, tasuks need enne külma saabumist ära korjata. Jagame teile paari head nippi, mida roheliste tomatitega peale hakata. On kaks teed, kas tahate tomateid säilitada, kuni need punaseks lähevad või rohelistest viljadest hoidiseid valmistada.