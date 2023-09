Aeg hoovis suurpuhastust teha: vanametalli hinnad tõusevad

"Viimane kuu on Eesti vanametalliturul tähendanud hindade jätkuvat tõusu. Romusõiduki hind püsib võrreldes aastataguse ajaga 25% kõrgem. Viimase kuu lõikes on lisaks nii terase, vase kui ka alumiiniumi hind teinud märgatava kasvu," kommenteeris Kuusakoski juhatuse liige Toomas Kollamaa.

Tema sõnul ütlevad mõnedki terasejäätmete eksportijad, et neil pole piisavalt varusid, et lähema paari kuu jooksul teenindada näiteks Türgi tööstuse nõudlust. Aasia ja teiste alternatiivsete turgude tellimused on laes, lisaks pakutakse seal praegu paremat hinda.