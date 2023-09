VAATA JÄRELE ⟩ Maale kolinud inimesed räägivad oma lugusid

Maal elamise päeval osaleb sel korral ligi 20 omavalitsust üle 180 külastuskohaga – tutvuda saab haridusasutuste, kogukondade, külade esindajatega jpm. Ettevõtmise kommunikatsioonijuht Marianne Ubaleht sõnas, et igal aastal on neid ettevõtlikke inimesi, kes sooviksid oma tegemisi jagada, aga nende koduvald päevast paraku osa ei võta. „See on kindlasti mõttekoht omavalitsustele, sest selle päeva eesmärk on näidata just omavalitsuse tasemel, mida maal elamine pakub. Inimene võib ahhetada ilusat loodust ja toredaid naabreid, aga kui avalikke teenuseid pole, pole maal midagi teha.”