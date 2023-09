Lõks või peleti: kumb hoiab mutid aiast kauem eemal?

Ennetamismeetodeid jätkub

Remi Noorlind tõdes, et mutte saab eemal hoida lõhnakuulidega, mis kaevatakse poole meetri sügavusele maa sisse poolemeetriste vahedega. „Väikeses aias on nendega maa ümbritsemine üsna lihtne.”

Mutipüüdjate esindaja tõdes, et mutioht on väiksem, kui hoov asub sisekvartalis ja on naabritest ümbritsetud. „Põllu või metsaga piirnevatel kruntidel on alati oht, et soovimatud tegelased jäävadki peale tungima.”

Ta andis nõu, et krundil saab haljastuse tegemise käigus kaevata sügavad aiaalused vundamendid ja paigaldada muru alla peene silmaga raudvõrk.

„Üles aetud mutimullahunnikud soovitame aga esimese asjana peene kihina murul laiali riisuda, et paks muld ei suretaks muru hunniku all ära. See on ühtlasi peamine põhjus, miks murule koledad mustad laigud tekivad,” tõdes ta.

Karurahu nentis, et tähtis on teha oma aed loomadele, keda sinna elama või luusima ei soovita, ebamugavaks ja ohtlikuks kohaks. „Sealhulgas tuleks eemaldada hoovist prahihunnikud ja muud kohad, kuhu närilised võiksid pesa teha. Lisaks tasub eelkirjeldatut teha juba ennetavalt,” ütles ta.