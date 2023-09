Aasta metsamajandaja: ärge müüge metsamaid, küsige nõu

Pärnumaal metsi majandav Tiina Ruul meenutas küsimise peale, et erialavalikute peale mõeldes ei olnud metsandus ja toonane EPA esialgu üldse valikute seas, pigem huvitas teda bioloogia, aga metsandust õppiva tuttava põneva jutu peale see otsus sündis. „Metsandusse oli suur konkurss: võeti 50 inimest ja tüdrukuid ainult 10. Seda peeti tollel ajal ikka rohkem meeste erialaks. Ja oli tõesti äge eriala, nagu ta lubas,” sõnas ta.

Senise kogemuse pealt on tal värsketele metsaomanikele sõnum: „Ärge müüge lihtsalt oma metsamaad maha hirmus, et te ei tea metsandusest midagi. Müüa on lihtne, aga tagasi osta sellist metsamassiivi, nagu maha sai müüdud, on väga raske. Parem konsulteerige metsaühistutega: siis on mets korralikult hooldatud ja jääb ka tulevastele põlvedele. Džiibiga õuele sõitnud ärimehele müües kaotad rohkem.”