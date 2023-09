Segadus metsandusküsimustes pidurdab metsatehnika müüki

„Tootjad on hindu jõuliselt tõstnud paralleelselt üleüldise hinnatõusuga, aga tellimusi oli tavapärasest rohkem. Veel praegugi anname üle-eelmisel aastal ette tellitud rasketehnikat,” kinnitas aktsiaseltsi INTRAC Eesti metsatehnika müügijuht Dimitri Kitsing. Nüüdseks on rasketehnika müük tema hinnangul kahanenud, sest kliendid ehk metsafirmad on äraootaval seisukohal ja püüavad tehtud investeeringuid tagasi teenida. Kui käesolevaks aastaks telliti INTRAC Eestist ette üle kolmekümne uue metsamasina, siis lähiaastatel jääb Kitsingu ennustuse kohaselt see arv 15 kuni 20 kanti. Seegi oleks väga hästi. Miks?

Peamiselt seetõttu, et metsamaterjali hinnad on tugevalt langenud ja metsas toimetavad firmad peavad sellega arvestama. Nagu sellegagi, et niigi kallite masinate hind on kasvanud keskeltläbi 18 protsenti, mis võib näiteks harvesteri ehk metsalangetustraktori puhul tähendada mõne aasta tagusega võrreldes isegi kuni saja tuhande eurost lisaväljaminekut. INTRAC Eesti näitel lugejale teadmiseks, et Eesti oludes mõistlikud korraliku varustusega John Deere’i harvesterid maksavad hinnatõusu järel 400 000 kuni 600 000 eurot ja kokkuveotraktorid 350 000 kuni 450 000 eurot.