Põud võttis sadu hektareid vastistutatud metsa

RMK metsakasvatustalituse juhi Toomas Vääti jutu järgi on kevadisel istutusperioodil või kohe pärast seda põuda olnud juba mitmel järjestikusel aastal. „Tänavune aasta eristub selle poolest, et kahjuks oli ka tõsine hiliskülm, mis kombineeritult oli loodusele väga koormav,” lisas ta. „Kohati juhtus see, et taimed olid juba põuast nõrgestatud ja siis tuli hiliskülm, mida kohati oli kuni –8 kraadi. Isegi koduaedades, kus on võimalik puid ja taimi paremini kaitsta, läks osa taimi kahjuks välja.”