Söödanappus sunnib rohkem lambaid müüma

Harjumaal tõulammaste kasvatuse ja tõuaretusega tegeleva Priidu Veersalu sõnutsi on praegu aktiivne tallede müügi aeg. Suur osa neist läheb kokkuostu, kus tänavu hind märksa odavam kui eelmistel aastatel. Seda põhjustab kogu Euroopat tabanud põuajärgne söödanappus, mis sunnib rohkem loomi müüma. „Kui pakkumine turul on väga suur, siis Eestist koormaid nii palju ei võeta ja see kõik viib hinna alla,” täpsustas ta.

Kui eelmine aasta saadi samal ajal kokkuostu viidava talle eluskaalu kilogrammi eest 3.50 eurot, siis tänavu vaid 2.70. Veersalu realiseerib sügiseti kevadel sündinud tallesid, kes on suvega kasvanud üle 30–35kiloseks. Kaotus hinnas on märkimisväärne, kuid müüa tuleb sellegipoolest. „Talust müüme ka otse kliendile ja see hind on kallim, lihakilo hind tuleb üle kümne euro kilogrammi eest, kuid eraklientuurile ei suuda müüa kõike sedavõrd palju, kui on vaja,” selgitas ta. Nii tuleb suuremas koguses tallesid müüa kokkuostu hoolimata madalast hinnast.