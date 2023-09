ILM ⟩ September jätkub soojal lainel

Juuli on teatavasti meie kõige soojem kuu suuremal osal aastatest, aga ka selles ei ole midagi erakordset, kui juhtub olema august: tänavu on juba kahekümne kolmas taoline aasta nüüdseks 158 aasta pikkuses Tartu vaatlusreas. Isegi selles, et august on kõige soojem teist aastat järjest, ei maksa veel kahtlustada kliima drastilist muutust: seda on vaatlusreas juhtunud varem kahel korra, aastatel 1950 ja 1951 ning 1996 ja 1997.