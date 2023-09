Otsekülvi demopäeval pandi Eestis saada olev masinapark proovile

Demopäev algas kümne tootja külviku tutvustamisega publikule nii eesti kui ka inglise keeles. Muist esitletud tehnikast oli meie publikule lausa nii võõras, et vaid üksikud julgesid tõsta kätt küsimuse peale „Kas keegi on tootjast kuulnud?”. Siiski on otsekülvikud ka Eestis tegutsevate maaletoojate jaoks järjest tähtsamad ja klientide arv kasvab.