Jakobsoni talumuuseumis peeti sünnipäeva

„Vähesed teavad, et tegelikult oli talu ju naiste pidada, need naised ohverdasid ennast, nad ei abiellunud,” rääkis SA Eesti Maaelumuuseumid juhatuse liige Merike Lang. „Ma ei usu, et Jakobson oleks tulnud selle peale, et siin saab olema muuseum, aga võime ette kujutada tema mõttemaailma. Kui Kurgjale tuli muuseum, siis see, millest ta unistas, on olemas.”