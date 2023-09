Veganite nõudmisel sünnivad uued ettevõtted ja tooted

Kindlasti mõjutavad veel kaks suundumust: esiteks on veganluse levik suurem noorte hulgas ja rohkem naiste kui meeste seas, teiseks on tarbijaskonnas palju neid, kes pakuvad endale n-ö veganitoidukordi. Selle sõnumiga tuli välja ka Eesti esimene veganitoodete valmistaja Bon Vegan, kes tõi kolm aastat tagasi turule toote „Iga teine burger”. Tegemist on taimse burgerikotletiga ja eesmärk oli, et tarbijad asendaksid lihast tehtud toote taimsega. Kasvõi igal teisel korral. Igaüks saab aru, et veganitoode küll, aga seda võivad tarbida kõik. Seega on sihtturg oluliselt laiem kui 1,1 protsenti tarbijaskonnast.

Veganil on Eestis järjest parem

Ajakirja Vegan peatoimetaja Annaliisa Post ütles, et Eestis on veganina elada aina parem, sest täistaimsete alternatiivide valik poodides laieneb ning üha enam on kauplustes veganilette. „Oad, herned ja läätsed on muidugi juba pikemalt meie poodides olemas, aga tore on näha, et tekib aina enam tooteid ka neile, kes soovivad loomseid tooteid meenutavaid tooteid või ei jõua ise endale kodus toitu valmistada,” lisas ta. „Tänapäeval on meie poodides olemas alternatiiv juba peaaegu kõigele, isegi kohukesed on olemas! Seega on kaubanduses olukord täitsa hea ja läheb muudkui paremaks.”