Viljavõtjad rabavad viimaseid hektareid

Kolmandik saagist läks ilma nahka

Kogenud põllumehena nentis Madisson talinisu longus päid sõrmitsedes, et pea ülemine ots on tühjaks pudisenud, kuid hamba all on tera tunda. Mõnel peal on idu küljes ning selle sügise kaasnähtusena surub tuhmkollasest viljast läbi rohetav umbrohurinne. Kombainid ahmivad kõike põllul kasvavat korraga, sõelad lähevad umbe, põhu hulgas puistub teri tagasi. Iga viljavõtupäeva eel puhastavad mehed kombainide „sisikonda”.