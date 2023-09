Metsarahvapäeval tutvustatakse ka veealust metsa

“Metsarahvapäev pakub suurepärast võimalust tutvuda põnevate matkaradadega, külastada kaasaegseid puidutööstusi, teha ise näpud mullaseks ja omandada praktilisi oskusi töötubades. Tegemist on pereüritusega, mille kavasse kuulub ohtralt huvitavaid üritusi nii eakatele kui ka kõige pisematele. Igale sündmusele on vajalik eelregistreerimine, et hoida gruppide suurused mõistlikuna, tekitada toredat arutelu ja häirida võimalikult vähe looma- ning linnuriiki,” ütles Luua Metsanduskooli direktor ja Eesti Metsaseltsi president Haana Zuba-Reinsalu.