Põllu- ja metsameeste ühispöördumine: seadusemuudatuste alus ei saa olla riigikassa täitmine

Metsasektori koormuse tõus

Seaduse eelnõu mõju hindamisel metsasektorile toodi välja, et enim puudutab sektorit metsateatise läbivaatamise maksustamine riigilõivuga. Seetõttu tehti ettepanek eelnõus olev vastav säte välja võtta. Vastuses rõhutati, et metsateatise menetlemine ja metsaregistri kasutamine ei ole tasuta, vaid see on olnudki riigi ülesanne ja selle ülesande täitmise kulud on täna nii omanike kui riigi kanda. Riik haldab registrit ja tagab selle toimimise.

„Rõhutame, et andmed erametsade kohta jõuavad registrisse ainult siis, kui metsaomanik on selleks ise initsiatiivi näidanud – tellinud metsa inventeerimise. Valdavalt on inventeerimiskulu metsaomaniku kanda ja sisuliselt kuuluvad metsaregistri andmed metsaomanikule. Riik ei ole metsaomanikule senini selle eest midagi maksnud, et andmed registrisse jõuaks ja saaks neid seal oma vajadusteks või kõikide inimeste huvi rahuldamiseks kasutada. Riigi poolt ei ole aus hakata metsaomanikke tema enda initsiatiivi ja kuludega hangitud andmete kasutamise eest maksustama,“ osutati vastuses.