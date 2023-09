Põllujaama andmed: augusti sademed segasid silotegu ja saagikoristust

Ülevaatest selgub, et kuigi eelmise kuu sademed soodustasid rohukasvu ja kultuuride idanemist, põhjustasid need mitmeid probleeme siloteol ja saagikoristusel.

Tänavune august oli keskmisest sajusem ja soojem. Paul-Techi põllujaama andmed näitasid, et kuigi kuu lõikes oli mullaniiskus Järvamaal ja Lõuna-Eestis võrreldes teiste piirkondadega veidi madalam, siis kuu viimaste päevade vihm ühtlustas niiskustaseme pea kõikjal Eestis. See muutis põllud liigniisketeks.

Mullajaamade andurid näitasid, et kevadiste toitainete sidumine jätkus taimede poolt mitmel pool ka veel augustis. Sellele viitab ka hilisvõrsete kasvamine. Mesilased said sellistelt talirapsi põldudelt sel aastal kaks korjet teha – mais ja juunis ning augustis, mis on muidu korjevaene aeg. Põllumeeste saak jäi aga kahjuks tagasihoidlikuks, kuna hilisvõrsed raskendasid saagikoristust, mõnes kohas jäi saak koguni koristamata.

Andurite info näitas ka seda, et kevadel antud toitained seoti mullast taime ja sellistel põldudel toitainete leostumist kuu viimaste vihmadega ei toimunud. Põldudel, kus toitained jäid taimede poolt sidumata, on märgata juba nende leostumist alumistesse kihtidesse. Seda on näha eelkõige madalama saagiga põldudel, kus hilisvõrseid ei esinenud. Vahekultuure plaanides peaks seega arvestama liikidega, mis suudaksid ka sügavamalt toitaineid kätte saada, et neid sealt tagasi ülesse tuua.