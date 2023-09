Maailma vanimale kanale meeldib telekat vaadata

Rohkem kui kaks aastakümmet pärast seda, kui ta munast koorus, on kana endiselt toimekas ja mõnuleb Darwini elutoas, sageli perenaise süles. Maikuus nimetas Guinnessi rekordite väljaanne ta ametlikult maailma vanimaks elavaks kanaks – mais täitus kanakesel 21. eluaasta, kirjutab Washington Post.

Kana elutee algus ei olnud sugugi roosiline – muna, kust ta koorus, tundus hukka läinud ja mune hauduv kana oli selle hüljanud, nii viskas majaperenaine selle farmis asuvasse tiiki, et seal elavad kilpkonnad saaksid munaga maiustada.

Kui Marsi Parker Darwin kuulis aga tiigist piiksumist, sai ta aru, et tibu oli elus ja lihtsalt hädas munast koorumisega.

Et kanaema äsja koorunud tibu omaks ei võtnud, tuli pererahval tema eest ise hoolitseda. Niisiis viis Darwin tibu tuppa, pani ta soojuslambi alla ning õpetas sööma ja jooma. Ta andis pruunitähnilisele tüdrukule nimeks Peanut, kuna ta kasvas umbes naela suuruseks ehk umbes poolekiloseks, mis on umbes kolmandik teiste kanade kaalust.

„Keskmine kana elab viis kuni kaheksa aastat, nii et see on päris suur saavutus,” ütles Darwin.