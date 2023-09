Pokemonide järgi nime saanud parim noortalunik väärindab kõik, mis põllul kasvab

Ettevõtte enda tegevus on aga fantaasiamaailmast omajagu kaugel. Nimelt kasvatatakse Lääne-Virumaal Väike-Maarja külje all kümnel hektaril mahedalt ebaküdooniaid ja küüslauku ning väärindatakse need ka toodeteks. Küll tehakse limonaadi, marjakrõpse, pestosid, fermenteeritud küüslauku ja palju muudki.