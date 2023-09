Looduskalender ⟩ Metsades on palju kukeseeni ja puravikke ning massiliselt pilvikuid

Rändurliblikate aeg. Admiral. Foto: Kristel Vilbaste

Taimed on peast segi

Taimede hulgas on peast-segiminemise aeg. Taas on hakanud õitsema võililled. Nagu ikka sel ajal, puhkeb ka kullerkuppe ja mõni õunapuuoks puhkeb õitsele.

Metsmaasikatel on korraga valged õied ja ka punased marjad. Niidetud aladel on ädalakasv sirutanud end juba üle saapaääre, õitsevad uuesti, ristikud, kellukad, naistepunad jpm. Eriti põnevad on aga täiskuuöös otsekui hiilgavad põldohaka valged võrsed. Pole aimugi, miks taimel äkki sinna klorofülli ei jätku?

Aga põdrakanep on lõpuni põlenud, heites metsa alla oma villa, seenemetsast tulles on püksisäärte küljes lisaks puukidele ka kõikvõimalikke seemneid. Kaskedel on kollased laigud peas ja pajud on juba sügiskirjud.

Seeni jätkub oktoobrini

Viimase nädala jooksul olen oma seenemetsast tulnud ainult kahe ämbriga, mis täis puravikke ja kukeseeni. Tartu ülikooli seeneteadlane Külli Kalamees-Pani ütleb: „Selline soe ja vihmane aeg on sobiv kõigile, seened on suhteliselt lihtsameelsed, kui on sobivad tingimused, siis nad välja tulevad.“

Ta lisab, et praegu on kukeseeni tõesti väga palju. Aga massiliselt on ka pilvikuid, eriti sooservades, kuhu tasub otsima minna soopilvikuid. Leida võib ka viimaseid kasepilvikuid ja tuhmuvaid pilvikuid. Riisikatest on sooriisikaid, männiriisikaid, kamperriisikaid. Kivipuravikke ja kasepuravike on tõesti palju, lisaks on linnades murul ebašampinjone ja mürgiseid koppelseeni.