Suurim kodumaine munatööstus sai uue juhi

„DAVA Foodsi puhul meeldib mulle oskus kasutada tugeva põllumajanduse taustaga Taani kogemusi kohaliku tootmise hüvanguks. Olles kasvanud maal ja igapäevaselt vanemate kaudu seotud põllumajandusega, on minu jaoks hingelähedane, kui eestimaalasel on võimalus osta kohapeal kasvatatud toitu,“ sõnas Allan Tohver.

Allan Tohver Foto: Erakogu

„DAVA Foods on edukalt toimetanud Eestis ja soovin anda sel teekonnal oma panuse,“ lisas ta. Tohveri sõnul on tema eesmärgiks tuua Eesti turule kanamunadest valmistatud uusi tooteid, mis aitaksid inimestel toituda mugavalt, keskkonnasõbralikult ja tervislikult: „Mind paeluvad uuel töökohal võimalused, kuidas väärindatakse lihtsat toitu nagu kanamuna.“

Allan Tohveril on põhjalik tundmine toidutööstusest, sest ta on varasemalt töötanud Tere ja Farmi Piimatööstuses ja Coca Cola HBC Eestis.

„Kodumaine munatööstuses puutub täna kokku sarnaste probleemidega nagu teisedki põllumajandussektorid – konkurents subsideeritud importtoodetega, tugev hinnasurve rahvusvaheliste jaekaupluste kettide poolt, samuti eelmisel aastal alanud sisendite hinnatõus. Need on väljakutsed, millega tegelema peame, et Eesti toidutööstus saaks edukalt ja kestlikult toimida,“ sõnas Allan Tohver.

DAVA Foodsi grupi tegevjuht Ivan Noesi kinnitusel on tal hea meel tervitada Allan Tohverit DAVA Foods Estonia uue tegevjuhina: "Allan Tohver on vilunud juht, kellel on suured teadmised toiduainetööstuse ja kiiresti liikuvate tarbekaupade valdkonnas. Tema oskused ja kogemused on suureks eeliseks meie eesmärgis arendada Eesti munaturgu.”