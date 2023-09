Parima taimekasvataja aunimetust püüab neli kandidaati

Möödunud esmaspäeval külastas žürii konkursi kandidaate. Pärast ringsõitu tõdes žürii üksmeelselt, et rõõm oli näha mitmeid entusiastlike aiandustootjad, kes tegutsevad üle Eesti, vahendab EPKK uudiskiri.

Aunimetuse väljaandmise eesmärk on tunnustada innovaatilist ja efektiivset tootmist. Lisaks antakse aunimetus inimesele, kes käesoleva aasta jooksul on saavutanud häid tulemusi taimekasvatuses ning kelle panus taimekasvatuse edendamisel on olnud arvestatav vabariigi ulatuses.