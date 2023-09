Tööinspektsioon: puhkeajast kinnipidamisega on põllumajanduses probleeme

2022. aastal registreeriti Eesti põllumajandusettevõtetes 121 tööõnnetust – neist 88 olid kerged, 32 rasked ning üks tööõnnetus lõppes töötaja surmaga. Kõige sagedamini on tööõnnetused põllumajanduses seotud masinate ja seadmetega, samuti tuleb ette kukkumisi ning loomade ootamatut käitumist.

Foto: Tööinspektsioon

Ohutu töökeskkonna tagamiseks veendusid tööinspektorid, et ettevõttes oleks läbi viidud töökeskkonna riskianalüüs ja valminud ka tegevuskava töökeskkonna parandamiseks ja ohtude vähendamiseks. Paraku tuvastasid inspektorid kontrolli käigus mitmel korral, et töökeskkonna riskianalüüs on korraldamata või ei ole vastavuses olemasoleva töökeskkonnaga. Näiteks kui töötingimused või töökeskkond on oluliselt muutunud, töövahendeid või tehnoloogiat on vahetatud, tuleb tööandjal riskianalüüsi uuendada.

Lisaks on oluline, et töötajaid oleks ohutusjuhendite alusel juhendatud ja välja õpetatud. Tööandja peab veenduma, et töötaja oskab töövahendit õigesti kasutada, teab ohutuid töövõtteid, tunneb töövahendiga kaasnevaid võimalikke ohte, oskab hinnata, millal on vaja lisateavet, ja teab, kust seda leida.

Tööandjal tuleb juhendamise ja väljaõppe toimumise kuupäev ja sisu kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ka registreerida. Sihtkontrolli raames ühtegi juhendamata ja väljaõppeta töötajat ei leitud, küll aga oli juhendamise ja väljaõppe kirjalik registreerimine mitmelgi ettevõttel puudu.

Sihtkontrolli raames ühtegi juhendamata ja väljaõppeta töötajat ei leitud, küll aga oli juhendamise ja väljaõppe kirjalik registreerimine mitmelgi ettevõttel puudu.