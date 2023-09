Toetus aitab toidutootjatel investeerida energiakindlusesse

Toetatakse toidu- ja joogisektorit, et vähendada nende sõltuvust fossiilsetest kütustest ning aidatakse tagada toidu tarneahela varustuskindlus ja toiduainetööstuse toimepidevus, seisis PRIA selgitavas teates.

Toetust saavad taotleda mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtjad või suurettevõtjad, kelle põhitegevusala on toiduainete tootmine, välja arvatud kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine, või joogitootmine. Toetust saavad taotleda ka tunnustatud tootjaorganisatsioonid või tunnustatud tootjarühmad, kes tegutsevad põllumajanduse valdkonnas.

Amet juhib tähelepanu, et 28. juulil 2023 jõustus meetme määruse muudatus, mille kohaselt saavad toetust taotleda ka need suurettevõtjad, kellel on rohkem kui 750 töötajat ja kelle müügitulu taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal oli üle 200 miljoni euro.