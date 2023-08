Toidukaup kaks korda kallim, viinal ja õllel vaid sendid lisaks

Suurima hinnahüppe tegijate seas on näiteks kapsas, porgand ja kartul, samuti hakkliha ja kohalik broiler. Kapsa hind on üle kolme korra kallim, porgand ja kartul topelthinnaga. Liha ja kalatoodete kilohinnal vähemalt paar eurot lisaks.

Üles-alla aktsiisimängud

Eesti Õlletootjate Liidu juht Peeter Võrk seletas, et alkoholi hinna kujunemisel mängib muu kõrval rolli aktsiis, millega on viimastel aastatel üles-alla mängitud. Vahepeal seda tõsteti ja siis aktiveerus piirikaubandus ning eestlased käisid Lätis alkoholi järel.

Võrk tõdes, et praegu on meil alkoholi hind selline, et pole suurt mõtet Lätti õlle järele minna, saadav hinnavõit oleks väike, küll aga võib olukord peagi muutuda. Nimelt on järgmisel aastal tulemas taas viieprotsendiline alkoholiaktsiisi tõus, mis kergitaks pudeli hinda küll vaid loetud sendid, kuid sellele lisandub veel käibemaksutõus ja tööjõukulud suurenevad, lisaks on kõik sisendihinnad – nii tooraine kui pudelid-purgid samuti kallimad. Seega hinnatõusust pääsu pole.