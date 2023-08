Loodusrekordid: Eesti suurima kivikülvi leiab kergesti

Rekord nr 55. Käsmu kivikülv

Eesti suurim kivikülv on 400 hektarit suur ja asub Käsmu poolsaare põhjaosas Käsmu küla piires. Baltimaade ja Põhja-Euroopa suurim kivikülv on Käsmu poolsaare tuntud saladus. Ta tähistab kunagist rannajoont umbes 3400 aastat tagasi ja on rüsijää poolt tollasele rannale kuhjatud kivide kogum. Kivikülv tuleb poolsaare männimetsast üles otsida ja seda pole keeruline teha, sest hõredas männimetsas paistavad suured kivid kaugele ära.