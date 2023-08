Tänavuse Rukki Oscari tiitli pälvis esimest korda naine

Saaremaal osaühingu Pöide AG ja osaühingu Audla agronoom-direktor Õnne Sööt imestas Rukki Oscari kuju vastu võttes, kui raske see on, ja kutsus appi abikaasa.

Viljaga tuleb sööta ja saada kasu

„Meie kontserni juhi hr Leedo soov on Saaremaal näha viit tuhandet lihaveist. Oleme sinnapoole teel, veiseid on praeguseks ligi kolm tuhat ja pikk tee veel minna. Et sinna jõuda, on vaja korralikku söödabaasi, mis tähendab silo, heina ja teravilja. Tera- ja kaunvilja kasvatame 650 hektaril ja seda on kavas suurendada, sest soovime oma viljaga ära sööta nii kontserni loomad kui saada ka korralikku müügitulu,” märkis ta.