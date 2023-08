Populaarne Itaalia juustuperekond: stracciatella kolm tähendust ja popp mozzarella

​Burrata on aga juustuperekonna noorim ja eriliselt hõrk liige, mistõttu on see hästi levinud restoranide menüüdes üle maailma.

Burrata on aga juustuperekonna noorim ja eriliselt hõrk liige, mistõttu on see hästi levinud restoranide menüüdes üle maailma. Andria linnast pärit juustu kreemjas sisu koosneb koorest ja mozzarella-tükkidest ehk stacciatella’st. Sisuliselt on burrata mozzarella kesta sisse peitunud stracciatella-juust. Burrata leiutajateks loetakse farmeritest vennad Lorenzo ja Vincenzo Bianchino, kes 1956. aastal selle kreemja hõrgutise valmistasid. Juust sai kiiresti populaarseks, sest see on hea võimalus ära kasutada ülejäänud mozzarella-tükke. Kuigi nüüdsel ajal valmistatakse sedagi juustu juba suurtes tehastes, mitte enam käsitööna, on see siiski jäänud kallihinnalisemaks ja peenemaks toiduks, mille igapäevast nautimist saavad endale lubada vähesed.