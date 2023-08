Looduskalender ⟩ Täiskuuööd annavad huntidele voli

Hallrästaste jaoks on hea pihlakaaasta. Foto: Kristel Vilbaste

Lehelinde ja roolinde on kõik järve- ja jõeäärsed roostikud täis ja lisaks lehetäide kugistamisele on nende silmis rännukihk. Kiivitajad on koondunud hiigelsuurtesse parvedesse, kaugelt ei saagi aru, kas põllu kohal teevad mesilassülemina lennutiire kuldnokad või kiivitajad. Aga ka sookureparved kerisid Kaja Kübara sõnul pühapäeva õhtul end kõrgusesse ja läksid. Mitte just Egiptimaale nagu valge-toonekured, keda samuti on heinamaadel järel vaid üksikud. See-eest on kõikjal volksavaid konni, sest neile see niiske ilmake meeldib.

Nastikute lastetuba

Kõige hämmastavamad tegelased on sel aastal roomajad: rästikuid jääb rahvale ette vähem, aga soojapoolne päike on kompostihunnikutes välja haudunud üsna palju pisikesi nastikupoegi. Neid kahe heleda kuklalaiguga pisikesi musti köiejuppe jääb kondajatele ette kõikjal.

Noorte linnarebaste sabad on juba rootsus, aga kährikud on kusagile kadunud, nii vähe, kui tänavu augustis, pole neid varem olnudki. Siilide järelkasvule on olnud hea aasta, aga see järelkasv ei ole liiklusega hästi hakkama saamas. Hundipoisid on toodud lambakarjade juurde kooli. Neljapäeval on meil augustis teine täiskuu.