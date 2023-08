Puidusektoris toimuv mõjutab sisseastumist puiduerialadele

„Sellel aastal kutsekoolid märkavad, et puiduvaldkonnas on õppijate huvi langenud, ja nii tunneme ka meie,” sõnas raadiosaatele "Maa Elu" Võrumaa kutsehariduskeskuse direktor Eveli Kuklane. Nii on koolil igal aastal näiteks tisleriks õppida soovijaid rohkem kui tänavu.

„Eks me paneme taustale selle, mis tehasemajade ja mööblitööstusega toimub. Majanduse seis annab signaali, justkui puiduerialasid õppida ei ole pikas plaanis otstarbekas,” on Kuklase sõnul tegu murettekitava valesignaaliga.

„Kliimaeesmärkide taustal ju, vastupidi, muutub puidu väärindamine järjest olulisemaks. Praegu on just õige aeg seda õppida,” kinnitas ta.

Küll on aga paaril viimasel aastal hüppeliselt kasvanud huvi mehhatroonikaerialale õppima asumise vastu. „Selle üle küll ausalt öeldes koolis teeme peaaegu šampuse lahti – see on valdkond, kus tööstus tõeliselt vajab ja ootab, et oleks tulevikutehnoloogiaid valdavaid inimesi, kes teavad, oskavad, saavad aru, kuidas masinad töötavad, kuidas neid kokku panna, hooldada, arendada,” on selle taga tema sõnul ilmselt pidev selgitustöö, mida eriala endast kujutab.