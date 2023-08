Tõrvas avati Põhja-Euroopa suurim meditsiiniseente sisekasvatus

„Saame üheskoos rõõmustada, et Tõrvast on saanud globaalne roheinnovatsiooni pealinn. Shroomwell tõestab, kuidas meditsiiniseente kasvatamiseks on parim paik Mulgimaa,“ ütles Riigikogu Maaelukomisjoni esimees Urmas Kruuse. „Regionaalpoliitiliselt väärib tunnustust, et mahukas investeering suunatakse maaelu edendamiseks suurlinnadest kaugemal. Kui veel mõni aasta tagasi oli seenemaailm täiesti tundmatu, on toonane Shroomwelli tegijate riskihimu ja ettevõtlikkus neist tänaseks kujundanud tõelised valdkonna liidrid. Investeeringute ja uute klientide kaasamine on raske töö, aga nemad on tõestanud oma usaldusväärsust ning suutlikkust suured plaanid ka ellu viia,“ lisas Kruuse.