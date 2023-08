Laupäeval selgub parim metsamajandaja

Oma tegemisi esitlevad erinevad metsaga seotud organisatsioonid, toimuvad töötoad ja metsateemalised miniloengud, kohal on ka võimas metsatehnika.

„Kogu pere metsapäev toimub igal aastal mullu parima metsamajandaja tiitli saanud metsaomaniku kodumaakonna keskuses. Seekordne metsapäev viib meid 2022. aasta parima, Andrus Niidu kodumaakonda,“ selgitas Aun ja lisas, et Valgamaal on metsamajandajate ring tõeliselt mitmekesine ning valgamaalastele on metsa- ja puidutööstus olulisel kohal.