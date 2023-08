Riik leidis võimaluse laste kõhu arvelt kokku hoida

Ministeerium selgitab

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna peaspetsialist Ahto Tilk seletas, et Euroopa Liidu koolikava toetuse raames gümnaasistidele pakkuvaid piima ja piimatooteid edaspidi ei pakuta, samas riikliku koolitoitlustuse kaudu piima ja piimatoodete pakkumise võimalus säilib endiselt.

Lisaks suureneb puu- ja köögivilja pakkumise toetuse sihtrühm kuuenda klassi arvelt, see on ligikaudu 15–16 000 õpilast.

Ahto Tilk, kui palju raha kulub lastele koolis piima pakkumiseks?

Euroopa Liidu eelarve soovituslikud eraldised Eestile puu- ja köögivilja pakkumiseks on 396 340 eurot õppeaastas ning piima ja piimatoodete pakkumiseks 754 955 eurot õppeaastas, kokku 1 151 295 eurot õppeaastas.

Eelmise perioodiga (2017–2023) võrreldes Euroopa Liidu koolikava toetuse suurus on samas suurusjärgus.

Eesti riigi eelarve koostatakse kalendriaasta põhiselt ning kinnitatakse regionaalministri käskkirjaga iga kalendriaasta alguses. 2024. aastal on riigieelarve strateegias koolikava toetuseks 1 000 500 eurot (sama, mis 2023. aastal), arutelud selle suurendamiseks 2024. aasta kontekstis käivad.

Samas tuleb arvestada, et lisaks riigieelarve strateegias kinnitatud koolikava toetuse eelarvele on igal kalendriaastal kinnitatud riiklik lisaeelarve kalendriaasta sees. Lisaeelarve kinnitamise võimalust hinnatakse iga perioodi lõikes eraldi. Viimaste aastate võrdluses on riiklik lisaeelarve olnud 800-900 tuhande euro vahemikus. Seega on Eesti riiklik koolikava toetuse eelarve viimaste aastate võrdluses olnud ca 1,8–1,9 mln eurot.

Koolikava toetuse sihtrühma muudatuse üheks põhjuseks oli soov vähendada koolikava toetuse lisaeelarve kinnitamist, sest need eelarvevahendid ei ole eelnevalt kinnitatud koolikava toetuse tarvis. Arvestades, et koolikava toetuse sihtrühm vähenes kokkuvõttes 20 tuhande õpilase võrra, siis prognoositav kokkuhoid on umbes kümme protsenti kogu kava kuludest.

Miks otsustati laste arvelt kokku hoida?

Euroopa Liidu koolikava toetuse rakendamisel keskendub Euroopa Liidu kava eelkõige 6–10aastaste laste mõjutamisele, samuti on Euroopa Liidu eelarve eraldamise võti kinnitatud selle vanuserühma andmeid arvestades.

Eesti on koolikava toetust rakendanud märkimisväärselt laiemas mahus, mis tähendab, et riiklik panus Euroopa Liidu kavas on ajas pidevalt suurenenud. Selleks, et antud proportsiooni tasakaalustada, planeeriti 2023/2024 õppeaastast sihtrühma vähendamine väikeses ulatuses.

Kokkuvõtlikult saab öelda, et Euroopa Liidu koolikava toetuse mõju gümnaasiumiastmes väheneb lisanduvate koolipiimatoodete pakkumise osas, kuid riikliku koolitoidu osakaal säilib ning lastele pakutakse ka edaspidi kvaliteetset ning tervislikku koolilõunat.