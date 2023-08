Katsetame: kuidas basiilikut kõige paremini külmutada?

Basiilik on väga mõnus maitsetaim, mida rõdul kasvatada. Maitseainedžunglisse leiavad tänu lastele vahel tee ka ootamatud tegelased.

Basiilik on üks mu lemmikmaitsetaimi, mida suvel rõdul kasvatan. Passib paljude minu lemmiktoitude sisse, on rõdul kena ja, mis samuti oluline, seda on päris lihtne kasvatada. Kuidas seda mõnusat basiilikut aga talveks sügavkülmas säilitada?