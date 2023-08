Paar head nippi, kuidas herilastega toime tulla

Kui kogemus ütleb, et herilastest nagunii pääsu pole, tasub neile eraldi toidulaua katta. Herilaste peibutamiseks võib söögilauast pisut eemale panna midagi ahvatlevat, näiteks lahti lõigatud arbuusiviilud, pisut käärima läinud puuvilju või moosivahtu. Ka õunapuu alt hunnikusse kogutud mädaplekkidega õunad peaksid herilasemagnetina mõjuma. Nii ongi hea õnne korral lootust, et suurem osa herilasi maiustab ühe ja pererahvas teise laua taga.

Ise kasutan herilaste peletamiseks “valepesa” ja kiidan selle üsna toimivaks. Nimelt avastasin mõne aasta eest internetiavarusest juba keskajast pärit nipi, kus meisterdatakse herilase pesa moodi pall ja riputatakse see kohta, kus herilasi näha ei taheta. Herilased on territoriaalsed putukad ja kaitsevad oma pesa võõraste herilaste eest. Kui söögijahil herilased näevad võõrast pesa, kiirustavad sealt kohe minema. Minu kogemus ütleb, et mõni üksik herilane ikka eksib pesa ligidusse, kuid üldine olukord on rahulik tõesti.