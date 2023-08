Vormsi saare ainsas rõivapoes käib kauplemine tasuta

"Jaanipäeval saime aastaseks. Mõtlesime, et teeme niimoodi vaikselt ja väikselt ... Aga tavaliselt on ikka nii, et kui mingit head asja teed, läheb see suureks kätte," lausus Riima Koch. Koos teiste vormsilaste Riina Ernesaks-Nedzelskiene, Veronika Ilumäe ja Maire Matsiga asutas ta seltsingu Uuskasutus Butiik.