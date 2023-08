Õunu ületalve hoides tehakse sageli üks põhimõtteline viga

Kui õunu on palju ja need ei taha hästi seista, saab neist teha õunamahla, püreed või moosi. Moosiks saab keeta ka pooltoored ja hapud õunad lisades maitse järgi suhkrut ja see moos on väga maitsev ja kasulik. Seda saab teha ka läbi talve õuntest, mis plekiliseks lähevad ja mida süüa ei jõua.