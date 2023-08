Üllatav fakt, miks kurekonverentsil toonekurgedest ei räägita

Kurgede elupaigaks on tüüpiliselt märgalad, kuid on ka paar erandit, kelle pesitsusalad asuvad savannides ja kuivades steppides.

„Võib-olla seetõttu on ka üheksa kureliigi populatsioonid vähenemas, sest peamiseks ohuks kurgedele on just inimtegevusest tulenev elupaikade kadu, neile peetav jaht, aga ka kliimamuutused,“ kirjeldas Ivar Ojaste.

Eestis pesitsev sookurg ning Põhja-Ameerika kanada kurg on maailma ühed arvukamad kureliigid, mõlema populatsiooni hinnatakse maailmas umbes 700 000 isendile. Kurgede kaitse korraldamisel tuleb aga meeles pidada, et kured on pikaealised, elades 20-30 aastaseks, nende pesitsusvanus saabub hilja, 3.-4. eluaastal, ja neil on väike järglaskond, aastas vaid 1-2 poega.