Looduskalender ⟩ Metsa tasub minna kopsiku, mitte kahe ämbriga

Ja vihma ei saja – kui ta tuleb, siis kallab. Kallab nii kõvasti, et julgemad seenemikud, kes nina julgenud pinnast välja pista, tambitakse maa sisse tagasi. Põuasel Võrumaal ei tasu seenele minna kahe ämbriga nagu tavaliselt sel ajal, vaid kollase kopsikuga – ehk meelitab mõne kuldse kukeseene ligi. Aga öö jooksul sadas nädalavahetusel vihma kohe pool kärutäit või pool pange, kõik anumad, mis õue ununud, said täidetud.

Vapper vapsik

Kui ma nädalavahetusel suitsusauna küttes allikatiigist ämbreid täitsin, siis sain elektrilöögi, küll mitte sellest kauguses kõmavast kõuest, mis kostis nagu Nursipalu pommitriaad või Metsatöllu kontsert Võrus, vaid vapsikult. Salamisi on vapsikuema oma lapsi treeninud pesa kaitsele ja küllap ta mõistis mu plaani sügisel vana halliks luitunud pesakast maha võtta ja sinna uus vaigust lõhnav kodu kuldnokkadele panna, sest nende laul meeldib mulle rohkem. Herilased, jah herilased, on vaiksemaks jäänud, küllap purjutavad õunapuu all esimeste mahakukkunud ubinate südames. On minumeelest esimene aasta, kus puuke on olnud tegutsemas varakevadest sügiseni, muidu vaibub nende sugukihk südasuviste kuumakraadide ajal. Parmud on kadunud, aga sääsed möllavad.