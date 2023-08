Nädala mõte: automaks ei pane autost loobuma

Ei vähendanud tasuta bussisõit autode arvu teedel, ei vähenda ka uus kaelasadav maks. Miks? Sest auto on meie hajaasustusega riigis eluks vajalik. Jah, kindlasti on linnades hulk inimesi, kel bussipeatus ukse ees ja tööle-kooli sõidud annaks mõistliku ajaga bussiga tehtud, kuid mida kaugemale maale, seda keerulisemaks elu ilma autota läheb.

Mõne linnainimese võib maks auto ostmise plaanist loobuma meelitada, aga maal mitte. No ei usu ma, et lähiaastatel saaks maakondliku ühistranspordi tööl käivale inimesele nii sujuvaks muuta, et senisele autoga liikujale see mugavam oleks.