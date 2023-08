Loodusrekordid: rahvuslind on suur rändaja

Rekord nr 53. Põhjatipp

Eesti mandriosa põhjatipp on Pärispea küla piiresse jääv Purekkari neem Pärispea poolsaare põhjaosas. Eesti põhjatipp on pea poolteist kilomeetrit pikk. Turistide üks lemmikpaiku kuulub Lahemaa suurimate vaatamisväärsuste hulka ning on ära märgitud kõikidel Eestimaa ja Lahemaa kaartidel. Põhjatipust avanevad atraktiivsed vaated Mohni saarele ja mujalegi. Kokku rohkem kui sada korda vallutatud põhjatipp on mulle kaua aega vana tuttav olnud ja nüüd jõudis see ka rekordite sekka.