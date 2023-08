Seakatk toob unetuid öid nii seafarmeritele kui ka jahimeestele

Selle nädala seisuga on alates eelmise aasta lõpukuudest tuvastatud sigade Aafrika katk 47 metsseal ning viirus on jõudnud kahte kodusigade farmi Lõuna-Eestis. Võrumaal tuli farmis hukata 111 looma ning Põlvamaal 9277.

Tänavu on viirust leitud neljas maakonnas: Põlvamaal (10), Võrumaal (6), Ida-Virumaal (2) ja Lääne-Virumaal (1). Peale nende nelja maakonna on katku leviku oht näiteks Saaremaal, kus SAKi viiruse antikehad on tuvastatud neljal alla aastasel metsseal. „See näitab, et alla aastane metssiga on oma lühikese eluea jooksul puutunud kokku SAKi elusviirusega, mis omakorda viitab, et viirus ringleb Saaremaal,” rääkis põllumajandus- ja toiduameti Lõuna regiooni juhataja Inge Saavo.