Maailm tahab meie metsasaadusi, ent maksukohustus peletab korjajaid

Maal on harjutud korilusega lisa teenima, peamiselt teevad seda üle kuuekümneaastased inimesed.

Ettevõtja ja korilane Tarmo Määltsemees usub, et Eesti metsade seene- ja marjapotentsiaal jääb suuresti realiseerima, sest korilus on maksustatud. Tema hinnangul tuleks eeskuju võtta põhjanaabrist Soomest, kus metsasaaduste korjamine on maksuvaba igaüheõigus.