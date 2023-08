Pärnu näide võiks innustada liikuvusreformi algatajaid

Liikuvusreform on kirjutatud valitsusleppe taristu ja ühenduste alapeatüki punkti, mis ütleb, et „viime läbi liikuvusreformi ja sünkroniseerime erinevad transpordiliigid ning arendame nõudepõhist liikuvust”. Sotsist siseminister Lauri Läänemets on väljendanud mõtet, et automaksu eesmärk peab olema liikuvusreform, mille põhimõtted saavad paika uue aasta alguses.

Kevadtalve uudistest teame, et Saaremaal juhtprojektina katsetatud nõudepõhine transport takerdus tarkvara taha.

Tarkvara ei asenda inimest

„Tõsi on, et nõudepõhist ühistransporti toetav tarkvara on täna võtmeküsimus,” tõdes Saaremaa valla abivallavanem Kaarel Tang. „Saaremaal läbi viidud pilootprojektis kasutasime alguses vaid dispetšerit ja hiljem lisasime tarkvaralahenduse, paraku me tarkvara pikalt katsetada ei jõudnud, kuna projekt sai enne läbi. Kasutusele võetav tarkvara peab arvestama ja pakkuma paljusid nüansse, olema kasutajasõbralik. Samas näitas meie piloot, et dispetšeri teenus peab mingil tasemel säilima, sest teenindamata ei saa jääda ka inimesed, kes arvutit või nutitelefoni ei kasuta.”