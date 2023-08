Parima mahetootja valimine: maheoaasist tuubimee ja mahekalkuniteni

Rakvere külje all Piira külas kasvatab Kalmer Visnapuu lihaveiseid ja majandab nende abil rohumaid. Konkursil kandideerinud Piira Mahe osaühingule kuulub 110 ammlehma ja 250 hektarit püsirohumaid, peale selle 50 hektarit puis- ja muid niite. Oma kolme ettevõttega majandab Visnapuu Virumaal kokku tuhatkonnal hektaril maal ja loomi on 620.

„Juba viies aasta järjest saame saja amme kohta üle saja vasika. See on suur asi ja kinnitab töötajate pühendumist,” lausus Visnapuu. Lühiajalisi rohumaid majandab ta skeemi järgi, et kolm aastat rohumaa, siis kaks aastat teravili, kolmandal aastal läheb sõnnik talivilja alla, järgmisel aastal suvevili ning jälle kolm aastat rohumaa. „Hästi lihtne skeem,” kinnitas ta.