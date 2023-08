Õunaraks - väike koerustükk või siiski vargus?

Endisest omatekkelisest Hiinalinnast õnnestus Tartul kõik sealsed rohenäpud rahumeelselt 9,5hektarilisele maa-alale „evakueerida”, Jaamamõisa linnaossa on nüüdseks rajatud aianduskrundid koos neid teenindava taristuga. „Eelmise aasta lõpuga sai siia ümber kolitud, tegime uue aia asemele. Uuel maal on liikmeid 150 ringis, omad lapikesed 200 ruutu siia-sinna. Enamik tuli Hiinalinnast, mõned ka linnast juurde. Tänaseks on kõik 130 aianduskrunti kasutuses ja paarkümmend loomisel olevat broneeritud,” teatas Zupsmann, kes rõõmustas, et aiandus on linnas nii populaarne.