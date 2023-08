„Päevaliilia” viis Madis Nurmsi brittidele esinema

23. juulil olite kutsutud esinema Briti Hosta ja Päevaliiliaseltsi (BHHS) aastakoosolekule, mida peeti Surrey krahvkonnas Londoni lähistel. Kui palju oli ettekandeid? Kes olid publikuks ja millele oma ettekandes keskendusite?

Publik ulatus hobiaednikest teadlaste ja tippspetsialistideni, seepärast oli mul kõigile sobivat teemat keeruline valida. Otsustasin, et räägin sellest, mis on mulle kõige südamelähedasem: päevaliilia tohutust värvi- ja vormirikkusest, põnevast ajaloost, samuti oma tööst rahvusvahelise nimekomisjoni liikmena. Briti seltsi patroon on muuseas suur hostasõber Charles III, kelle ajakava printsist kuningaks saanuna on väga tihe ja seetõttu jäi ta seekord kahjuks aastakoosolekust kõrvale.