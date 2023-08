Astelpaju kannab supermarju

Üks legend jutustab aga, et vanad kreeklased avastasid astelpaju võimsa jõu ühe sõjakäigu järel, kui mahajäetud ja haavatud hobused leiti jõudsalt kosununa pärast seda, kui nad olid jäetud suurde astelpajutihnikusse. Põõsastelt saadud kriimustused olid loomadele mõjunud jõudu andvalt ja tervistavalt ning nende nahk otse säras.

Noppida pole kerge

Supertoidubuumi tuules ülistatakse küll goji-marju, küll spiruliinat ja maca’t, kuid värsketes astelpajumarjades on vitamiine, eriti C-vitamiini, ja mineraale – iseäranis kaltsiumi, magneesiumi ja kaaliumi – kuhjaga. Tõsi, müüki ei jõua neid just liiga palju, mis aga jõuavad, on üsna kallid. Põhjus on lihtne: astelpajumarjad on võrse küljes kõvasti kinni ja nende noppimine on väga raske töö. Pealegi polevat töökäsi eriti palju. Nii tõuseb ka supermarjade hind.

Marjade rohked head omadused on leidnud kasutust üle maailma ja tõved, mille vastu need on aidanud, on kõikvõimalikud.