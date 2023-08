Päevalill peletab peavalu

Harilikul päevalillel on tugev harunenud sammasjuur, mis tungib 1,5 (3–4) meetri sügavusele. Karedakarvane vars võib kasvada 2–5 meetri kõrguseks. Päevalillel on suured karedad lehed ja 8–40 cm läbimõõduga korvõisikud. Õisik on suur, tavaliselt 20 cm läbimõõduga, aga võib olla ka 50 cm ja enam. Päevalille korvõisik sisaldab tuhandeid kõrvuti paiknevaid mõlemasugulisi putk­õisi, kus kasvavad seemned.

Putkõisi ümbritsevad keel­õied, mis on steriilsed. Keel­õied on punakaspruunides, kollastes või purpursetes toonides. Taimepunga õied keeravad end päikese suunas, täiskasvanud taime õied on fikseerunud ühes, tavaliselt ida suunas. Vili on lapik puitunud kestaga seemnis, mis sisaldab rohkesti väärtuslikku õli. Õitseaeg augustist septembrini.