Väikeses külas asub maailmatasemel ratsakeskus

Kohtunikekogu esinaine Sharon de Blessis nimetas nädalavahetusel toimunud MM-i kordaläinuks ja on Padise Ratsakeskusega väga rahul. “Padise Ratsakeskus on võistluspaigana lihtsalt suurepärane. See vastab maailmaklassi tingimustele, siin on piisavalt ruumi ja see on väga sportlaste- ja külastajasõbralik. Ma loodan, et Padise Ratsakeskuses tuleb tulevikus veelgi suuremaid võistlusi,” kiitis de Blessis Eesti võistluspaika ning lisas, et siinse veterinaarse kontrolli tehniline “ühesuunaline lahendus” (one-way system of the vet guide) on see, mida FEI tänapäeva võistluspaikadelt ootab.